500 bin dolar ödüllü kadınlar ligi başlıyor! İlgi çok büyük - Son Dakika
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500 bin dolar ödüllü kadınlar ligi başlıyor! İlgi çok büyük

17.03.2022 12:29

Electronic Sports League (ESL) tarafından kadınlar için düzenlenen Counter Strike Global Offensive ligi başlamaya hazırlanıyor. Lig, 17 Mart'tan itibaren başlayacak ve altı haftalık bir süre boyunca her Perşembe ve Cuma günleri yayınlanacak. Kadınlar liginin ödül havuzu ise 500 bin dolar değerinde olacak.

Popüler FPS nişancı oyunu Counter Strike Global Offensive'de kadın espor ligi dönemi başlıyor. ESL Impact Womens League'de yer alacak 24 takım, şampiyonluk için birbiriyle mücadele edecek.

KADINLARA ÖZEL ESPOR LİGİ DÜZENLENİYOR

Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika bölgelerinde sekizer takımdan oluşan üç bölgesel grupta düzenlenecek kadınlar espor ligi ESL Impact Womens League, her bölgesel gruba doğrudan iki takım davet edilirken, diğer ligler açık elemelerdeki takımlar tarafından doldurulacak.

500 bin dolar ödüllü kadınlar espor ligi düzenleniyor

ÜÇ GRUPTAN OLUŞAN İKİ DEVRELİ BİR LİG PLANLANIYOR

Bölgesel gruplarda, takımlar birbirleriyle ikişer kez oynayacak şekilde üç gruptan oluşan iki devreli bir lig düzenleniyor. ESL ayrıca, ilk sezonun bitiminden sonra kadın oyuncular konseyi ile birlikte turnuvanın formatını gözden geçirmeyi ve geri bildirimlere göre ayarlamalar yapılacağını açıkladı.

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ÜÇ FARKLI KITADAN 24 TAKIM YER ALACAK

Avrupa gruplarında; Norveç, Rusya, Portekiz ve Polonya ülkelerinden takımlar katılırken, Kuzey ve Güney Amerika gruplarında ise Amerika, Kanada ve Brezilya takımları yer alacak.

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Espor, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 500 bin dolar ödüllü kadınlar ligi başlıyor! İlgi çok büyük - Son Dakika


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