Popüler FPS nişancı oyunu Counter Strike Global Offensive'de kadın espor ligi dönemi başlıyor. ESL Impact Womens League'de yer alacak 24 takım, şampiyonluk için birbiriyle mücadele edecek.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika bölgelerinde sekizer takımdan oluşan üç bölgesel grupta düzenlenecek kadınlar espor ligi ESL Impact Womens League, her bölgesel gruba doğrudan iki takım davet edilirken, diğer ligler açık elemelerdeki takımlar tarafından doldurulacak.
Bölgesel gruplarda, takımlar birbirleriyle ikişer kez oynayacak şekilde üç gruptan oluşan iki devreli bir lig düzenleniyor. ESL ayrıca, ilk sezonun bitiminden sonra kadın oyuncular konseyi ile birlikte turnuvanın formatını gözden geçirmeyi ve geri bildirimlere göre ayarlamalar yapılacağını açıkladı.
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Avrupa gruplarında; Norveç, Rusya, Portekiz ve Polonya ülkelerinden takımlar katılırken, Kuzey ve Güney Amerika gruplarında ise Amerika, Kanada ve Brezilya takımları yer alacak.
Rus ve Belarus espor takımlarına profesyonel liglerden men kararı geldi!#Rusya#Belarus#Ukrayna#Espor#Esports#EA#ESLProLeaguehttps://t.co/gwmZkZAd3i— GameGar (@gamegarcom) March 17, 2022
Son Dakika › Gamegar › 500 bin dolar ödüllü kadınlar ligi başlıyor! İlgi çok büyük - Son Dakika