Son Dakika Haberleri: 500 bin dolarlık 'Divan' derbisi! Ali Koç, Fatih Terim...
Son Dakika Spor 500 bin dolarlık 'Divan' derbisi! Ali Koç, Fatih Terim...

500 bin dolarlık 'Divan' derbisi! Ali Koç, Fatih Terim...

1 saat önce

Bu gelişme ile birlikte 500 bin dolarlık bir fesih faturası da ortaya çıktı.

500 bin dolarlık 'Divan' derbisi! Ali Koç, Fatih Terim..., System.String[]

Bu gelişme ile birlikte 500 bin dolarlık bir fesih faturası da ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadyumu'nda yıllardır hizmet aldığı Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetmek için düğmeye bastı! Yaklaşık 3 haftadır, çeşitli restaurantlar, catering firmaları ile görüşen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant ile yollarını resmen ayırıyor.


Localardan boykot!


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi ipleri koparan nokta oldu. Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant'tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek oldu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçti. Kulübün statta çalışacak başka bir restoran için firmalarla temasları sürdürdüğü ifade edildi.


Divan firmasının Türk Telekom Stadyumu'ndan ayrılığı sonrasında taraftarlar ve loca sahiplerinin mağdur olmaması adına kulübün hummalı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Kulüp avukatlarının feshi için görüşmeleri sürdürdüğü sözleşmeye göre, Galatasaray, Ali Koç'un sahibi olduğu firmaya tazminat bedeli ödeyecek! 4 yıl önce Divan Restaurant ile imzalanan sözleşmede belirlenen tazminat bedelinin 500 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Kulislerde Terim'in yönetime, "Gerekirse tazminatı ben öderim" dediği konuşulurken, yönetim, uygun şartlarda bir sözleşme feshi ile ödemeyi yapmayı hedefliyor.


Terim, Galatasaray'a böyle geri döndü;

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fatih Terim, Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:46 
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