500 bin euro değerinde uyuşturucu hapı 'yanlış adrese' gönderildi

Avusturya'nın kuzeyindeki Linz 'te yaşayan çift hapları postahaneye geri götürdü. Posta memurları hapların 'ecstasy' olduğunu anlayınca olay yerine polis çağırdı.

Avusturya 'da 50'li yaşlarda bir çift posta kutularında elbise beklerken yaklaşık 25 bin uyuşturucu hapı 'ecstasy' buldu.

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