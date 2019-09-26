Son Dakika Haberleri: 500 bin euro değerinde uyuşturucu hapı 'yanlış adrese' gönderildi
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500 bin euro değerinde uyuşturucu hapı 'yanlış adrese' gönderildi

1 saat önce

Avusturya'da 50'li yaşlarda bir çift posta kutularında elbise beklerken yaklaşık 25 bin uyuşturucu hapı 'ecstasy' buldu.

500 bin euro değerinde uyuşturucu hapı 'yanlış adrese' gönderildi, System.String[]

Avusturya'da 50'li yaşlarda bir çift posta kutularında elbise beklerken yaklaşık 25 bin uyuşturucu hapı 'ecstasy' buldu.


Avusturya'nın kuzeyindeki Linz'te yaşayan çift hapları postahaneye geri götürdü. Posta memurları hapların 'ecstasy' olduğunu anlayınca olay yerine polis çağırdı.

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Avusturya, Posta, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:30 
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