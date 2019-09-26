500 bin euro değerinde uyuşturucu hapı 'yanlış adrese' gönderildi
1 saat önce
Avusturya'da 50'li yaşlarda bir çift posta kutularında elbise beklerken yaklaşık 25 bin uyuşturucu hapı 'ecstasy' buldu.
Avusturya'da 50'li yaşlarda bir çift posta kutularında elbise beklerken yaklaşık 25 bin uyuşturucu hapı 'ecstasy' buldu.
Avusturya'nın kuzeyindeki Linz'te yaşayan çift hapları postahaneye geri götürdü. Posta memurları hapların 'ecstasy' olduğunu anlayınca olay yerine polis çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:30
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