Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde 500 bin boş makaron, 2 sigara doldurma makinesi bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesinde bulunan tütün satan bir işyerine baskın düzenledi.
İşyerinde yapılan aramada, 2 kompresör, 2 sigara doldurma makinesi, 500 bin boş makaron,5 bin 320 doldurulmuş makaron ve 110 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
İşyeri sahibi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 500 bin kaçak sigara makaron ele geçirildi - Son Dakika