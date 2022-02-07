500 bin kaçak sigara makaron ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde 500 bin boş makaron, 2 sigara doldurma makinesi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesinde bulunan tütün satan bir işyerine baskın düzenledi.

İşyerinde yapılan aramada, 2 kompresör, 2 sigara doldurma makinesi, 500 bin boş makaron,5 bin 320 doldurulmuş makaron ve 110 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

İşyeri sahibi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.