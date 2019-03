500 Bin Kişiye İş Sağlayacak Altyapı İçin İstanbul'dayım"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "500 bin kişiye iş sağlayacak altyapı için İstanbul'dayım. 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak. Bugüne kadar verdiğim her sözü fazlasını yerine getirmiş birisiyim." dedi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde gazete ve haber ajanslarının ekonomi müdürleriyle sohbet toplantısı düzenledi.



Toplantıda İstanbul ekonomisini büyütme projelerinden bahseden Yıldırım, önemli sayıda istihdamı artırarak İstanbul'un hane gelirlerini yükselteceğini bildirdi.



Bakanlığı ve Başbakanlığı sırasında İstanbul'un altyapısına dokunduğunu anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Şimdi de gönüllere ve ekonomiye dokunmak için İstanbul'dayım. 500 bin kişiye iş sağlayacak altyapı için İstanbul'dayım. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak. Yerel yönetimin doğru noktalara temas ederek, şehrin rekabetçi yönüne yönelik projeleri hayata geçirmesi, yarattığı öncü projeleri tetiklemesi, ekonomide çarpan etkisi yapıyor. Yani bir noktaya yapılan yatırım, başka yatırımların öncüsü ve tetikleyicisi olarak, etkilediği diğer sektörler neticesinde çarpan etkisiyle ekonomide büyüme sağlıyor.



Bir madene ulaşmak istiyorsanız dinamitleri doğru yerleştirmelisiniz. İstanbul 5 yıl sonunda üniversiteden mezun olan her gencimizin rahatlıkla iş bulabildiği, hane gelirlerinin arttığı bir kent olacak. Doğru hamleler yaparak hedefe ulaşabiliriz. Bugüne kadar verdiğim her sözü fazlasını yerine getirmiş birisiyim. İstanbul'u dünyanın merkezi yapmayı hedefliyoruz."



"İstanbul'da sürdürülebilir ve katma değerli üretim şart"



İstanbul'un ve İstanbul ekonomisinin Türkiye için önemine işaret eden Yıldırım, sürdürülebilir ve katma değerli üretimin şart olduğuna dikkati çekti.



Binali Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 nüfusu, 5 milyon 664 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük ve üretken şehri. GSYİH'nin yüzde 30.5'i, Ulusal Sanayi Üretimi'nin yüzde 29'u, Ulusal Hizmet Üretimi'nin yüzde 35'i, ulusal vergi gelirlerinin yüzde 49,9'u İstanbul'dan sağlanıyor. Tek başına ihracatı 78 milyar dolar olan şehir, bu haliyle 140 ülkeyi geride bırakıyor. Bu büyüklüğün sürdürülebilir olabilmesi için ise üretim şart.



Ulaştırma Bakanlığım ve Başbakanlığım döneminde altyapısına damga vurduğum İstanbul'u şimdi de ekonomik olarak kalkındıracağız. İstanbul 4.0 vizyon projelerimizde ekonomik değer yaratan projeler için 'Üreten İstanbul' ifadesini kullanıyoruz. Başbakanlığım sırasında Türkiye'yi yatırım yapılabilirlik sıralamasında 17 basamak yükselttik. Şimdi İstanbul'da belediye olarak iş dünyasının önünü açıp, özel sektör ve girişimciye Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim yapmak için imkan tanımayı hedefliyoruz."



Yıldırım, bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezlerinin yer aldığını anlattı.



"Genç işsizliğe özel yatırım yapacağız"



Yıldırım, genç işsizliğe özel yatırım yapacaklarının altını çizdi.



"Türkiye Teknoloji Üssü" kuracaklarının bilgisini veren Yıldırım, şunları söyledi:



"Buradan Yeni Aziz Sancarlar çıkacak. Bayrampaşa'da kurulacak olan bu merkez yeni Aziz Sancarları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki Ar-Ge ve teknoloji firmalarını özel teşviklerle burada kümelendirip tüm üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimlerin iş geliştirme departmanları burada toplanacak. KOBİ'lerin fikirlerini bu merkezde büyütüp prototiplerini çıkarmaları için yardımcı olunacak. İBB şirketleri de ilgili alanlardaki girişimlerin müşteri ya da yatırımcısı olacak. Bunu da girişim sermayesi fonları kurarak veya fonlara katılarak yapacak, böylece girişim ekosistemine öncülük edecek.



Yapay zekanın ham maddesi olan büyük veri (big data) bu üste akademisyenler, girişimciler ve araştırmacılarla paylaşılacak."



Yıldırım, bilim kurulunun onayı ile İstanbul'da toplanan verilerin, kişisel verilerin kullanılması kanunu ve güvenlik çerçevesinde anonim halde çalışmalarda kullanılarak yapay zeka merkezi oluşturulacağını dile getirdi.



Yıldırım, Türkiye Teknoloji Üssü'nün tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışabileceği bir alan haline geleceğini belirterek, "Merkez doğrudan 6 bin 500, dolaylı olarak da 18 bin istihdam yaratacak. Yıllık 8.5 milyar lira katkıyla Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat hedefine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



İstanbul'un 78 milyar dolar ihracat yaptığına dikkati çeken Yıldırım, ihracatı yükseltmek için ürünlerin kilogram değerini artırmak gerektiğine vurgu yaptı. Yıldırım, 160 şirket ve 500 girişimin yer aldığı vadide antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürünün ortaya çıkacağını anlatırken bu oluşumun da doğrudan 20 bin, dolaylı yoldan da 30 bin istihdam yaratacağını, ekonomiye yıllık 27 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.



-"Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız"



Şirket ve girişimcilerin en önemli gider kalemlerinden birinin "tesis inşasında harcadıkları kaynaklar" olduğunu anımsatan Yıldırım, çoğu şirket ya da girişimcinin bina aşamasında kaynaklarını azalttığı için Ar-Ge'ye yeterince yatırım yapamadığından bahsetti.



Binali Yıldırım, "Şirketler, girişimciler binaya değil Ar-Ge'ye yatırım yapsın diye Pendik'te bir Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız. Bu merkez, İBB mülkiyetindeki araziye kurulacak ve bölümler şirketlere kiraya verilecek. Tesislerin, girdi ve çıktılarına göre konumlandırılarak üretim maliyetlerinde ve lojistik giderlerinde verimliliği artırılacak. Merkezde, bir tesisin çıktısı diğer bir tesis veya tesislerin girdisi olacak. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu sistem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak da 30 bin istihdam üretecek. Aynı zamanda ekonomiye yıllık 20 milyar lira katkı yapacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı hayata geçireceğiz"



İstanbul'un tarım bilgisi ve teknolojisini üretme kapasitesinin yüksekliğine dikkati çeken Yıldırım, şehir tarımından tohum geliştirmeye, topraksız tarımdan dikey tarıma tüm Türkiye'de uygulanabilecek teknik ve yöntemlerin Eyüpsultan Göktürk'te kurulacak "Tarımsal Üretim Merkezi"nde doğmasını hedeflediklerini söyledi.



Binali Yıldırım, bu teknolojilerin Türkiye sathında uygulanmasıyla tarım ihracatının yüzde 50 ve birim tarım alanı verimliliğinin yüzde 15 artacağına dikkati çekti.



İstanbul'un turizm potansiyeline de dikkati çeken Yıldırım şu bilgileri verdi:



"İstanbul 2018 yılında 13 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı. Bu haliyle İstanbul dünyada en çok yabancı turist ağırlayan 8'inci şehir. Bu sayıyı 2023 yılında 22 milyona çıkarmak hedefindeyiz. Bu hedef doğrultusunda Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı hayata geçireceğiz. İstanbul'da turizmi geliştirmek için kruvaziyer limanı gerekli. Yenikapı'da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul'a çekilecek. Limana 8 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaşabilecek.



Yenikapı'da yapmayı planladığımız limanla yıllık cirosu 35 milyar doları bulan küresel kruvaziyer turizmi pastasından aldığımız payı yaklaşık 1,5 milyar dolara çıkaracağız. İstanbul, Akdeniz bölgesinin önemli kruvaziyer merkezlerinden biri olacak. Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı da 1,2 kilometrelik alanda modern bir kruvaziyer limanı haline getirilmesiyle yılda 500 bin turisti ağırlayabilecek."



"İstanbul'a gelen bir turist ortalama 650 dolar harcıyor"



İstanbul'a gelen bir turistin ortalama 650 dolar harcadığını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Fuar için gelen turist ise bin 500 dolar harcıyor. Kongre ve fuar turistini İstanbul'a daha fazla çekmek için atılım hedefliyoruz. Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi'ne dönüştüreceğiz. Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay alma ve İstanbul'da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alan, 60 yeni fuara zemin hazırlayacak.



Burada her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.

Fuarlar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapıyor. 170 milyar dolarlık Türkiye ihracatınınn 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarıyla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9,5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek hedefliyoruz. Pendik Fuar ve Kongre Merkezi ise 45 yeni fuara zemin hazırlayacak. Her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak."



"Gıda üs'leri ucuzluğu getirecek"



Sebze, meyve, kuru gıda, su u¨ru¨nleri gibi perakende noktalarının ihtiyac¸ duydugˆu malları karşılamak için haller kurulacağını dile getiren Yıldırım, bu hal noktalarının Anadolu ve Avrupa yakasında gıda u¨ssu¨ olarak toplanacağını anlattı.



Yıldırım, bu şekilde arac¸ların s¸ehir ic¸i trafigˆindeki varlıgˆının azalması sebebiyle trafik yoğunluğunun da buna bağlı azalacağını kaydetti.



Temel olarak u¨ru¨nlerdeki hijyen ve kalite kontrolu¨nün tek noktadan sagˆlanabileceğine dikkati çeken Yıldırım, gıda üslerinin ucuzluğu getireceğini belirtti.



Binali Yıldırım, "Bu şekilde şu anki hal binalarındaki yer sıkıntısı nedeniyle imkan sagˆlanamayan u¨reticilere alan ac¸ma sorununun da çözülmesi bekleniyor. U¨reticilerin dogˆrudan perakendecilerle bulus¸masıyla gıda enflasyonu/fiyatları düşürülmüş olacak. Nakliye arac¸larının s¸ehir trafigˆinde seyrinin azalmasıyla da trafik rahatlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Designed in Istanbul", "Inspired in I·stanbul" logolu u¨ru¨nler, du¨nya raflarını su¨sleyecek"



Binali Yıldırım, UNESCO'nun tasarım s¸ehri ilan ettigˆi I·stanbul'da, bu amac¸la "Haydarpas¸a Tasarım Merkezi"nin kurulduğunu belirterek, burada üretilecek "Designed in Istanbul", "Inspired in I·stanbul" logolu u¨ru¨nlerin, du¨nya raflarını su¨sleyeceğine dikkati çekti.



Tu¨rkiye'nin tekstili, ayakkabısı, elektronik u¨retimi, takı ve kuyum u¨ru¨nlerinin, du¨nyanın do¨rt bir yanından gelen yabancı ve yerli tasarımcılar tarafından Haydarpas¸a Tasarım Merkezi'nde tasarlanacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Tasarım merkezi, kurulacağı alan Harem'den bas¸layarak Haydarpas¸a Garı'na kadar uzanan Haydarpas¸a Limanı ve c¸evresine kadar olan bölgeyi kapsıyor. Tasarım Merkezi projesi kapsamında, mevcut yapılar do¨nu¨s¸tu¨ru¨lerek ku¨ltu¨r ve sanat merkezleri, tasarım ato¨lyeleri, konferans salonu, sergi alanı gibi is¸levleriyle kente yeniden kazandırılacak. Ayrıca yu¨zen sahnede konser, go¨steri, oyun ve c¸es¸itli etkinlikler, kentliye I·stanbul bogˆazı manzarası es¸ligˆinde sunulacak.



Proje alanının tarihi ve mimari yapısını yansıtan fakat artık kullanılmayan konteyner, vagon gibi birimler yarı kapalı ve ac¸ık mekanlara do¨nu¨s¸tu¨ru¨lerek egˆitim, u¨retim, festival gibi etkinliklere ev sahipligˆi yapacak. Bo¨ylece ac¸ık mekan kullanımı da zenginles¸tirilecek. Ac¸ık alanlar aktivite odakları, sanat ve u¨retim aksı, ticaret aksı olarak planlanmıs¸ ve sanat ato¨lyeleri, el sanatları satıs¸ birimleri, alıs¸veris¸ sokakları, gibi fonksiyonları ic¸eren kentsel aktivite mekanları olarak tasarlanacak."



(Sürecek)

