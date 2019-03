500 Bin Kişiye İş Sağlayacak Projeler Geliştiriyoruz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yaklaşık 500 bin kişiye istihdamın yolunu açacak projeler geliştirdiklerini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yaklaşık 500 bin kişiye istihdamın yolunu açacak projeler geliştirdiklerini söyledi. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, ajansların ve gazetelerin ekonomi servisi yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda istihdam konusuna değinen Yıldırım, "Bakanlığım ve başbakanlığım sırasında İstanbul'un altyapısına dokundum. Şimdi de gönüllere ve ekonomiye dokunmak için İstanbul'dayım. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak" dedi. Bir çarklar bütünü olan ekonomide, yerel yönetimin doğru noktalara temas ederek şehrin rekabetçi yönüne yönelik projeleri hayata geçirmesi, bu şekilde oluşturduğu öncü projeleri tetiklemesiyle ekonomide çarpan etkisi yaptığını anlatan Yıldırım, "Yani bir noktaya yapılan yatırım, başka yatırımların öncüsü ve tetikleyicisi olarak, etkilediği diğer sektörler neticesinde çarpan etkisiyle ekonomide büyüme sağlıyor" diye konuştu.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ŞART"



İstanbul için projelerde teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezlerinin yer aldığını belirten Yıldırım, "İstanbul 15 milyon 67 bin 724 nüfusu, 5 milyon 664 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük ve üretken şehri. GSYİH'nin yüzde 30.5'i, Ulusal Sanayi Üretiminin yüzde 29'u, Ulusal Hizmet Üretiminin yüzde 35'i, ulusal vergi gelirlerinin yüzde 49,9'u İstanbul'dan sağlanıyor. İstanbul eğer bir ülke olsaydı dünyanın 41'inci, Avrupa'nın 13'üncü büyük ekonomisi olurdu. Tek başına ihracatı 78 milyar dolar olan şehir, bu haliyle 140 ülkeyi geride bırakıyor. Bu büyüklüğün sürdürülebilir olabilmesi için ise üretim şart. Ulaştırma Bakanlığım ve Başbakanlığım döneminde altyapısına damga vurduğum İstanbul'u şimdi de ekonomik olarak kalkındıracağız. İstanbul 4.0 vizyon projelerimizde ekonomik değer oluşturan projeler için 'Üreten İstanbul' ifadesini kullanıyoruz. Başbakanlığım sırasında Türkiye'yi yatırım yapılabilirlik sıralamasında 17 basamak yükselttik. Şimdi İstanbul'da Belediye olarak iş dünyasının önünü açıp, özel sektör ve girişimciye Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim yapmak için imkan tanımayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezleri yer alıyor" diye konuştu.



"GENÇ İŞSİZLİĞE ÖZEL YATIRIM YAPACAĞIZ"



Yıldırım, genç işsizliğe özel yatırım yapacaklarının altını çizdi. Yıldırım, kurulacak teknoloji geliştirme merkezinde yeni Aziz Sancarların çıkacağını vurgulayarak, "Bayrampaşa'da kurulacak olan bu merkez yeni Aziz Sancarları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki Ar-Ge ve teknoloji firmalarını özel teşviklerle burada kümelendirip tüm üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimlerin iş geliştirme departmanları burada toplanacak. KOBİ'lerin fikirlerini bu merkezde büyütüp prototiplerini çıkarmaları için yardımcı olunacak. İBB şirketleri de ilgili alanlardaki girişimlerin müşteri ya da yatırımcısı olacak. Bunu da girişim sermayesi fonları kurarak veya fonlara katılarak yapacak, böylece girişim ekosistemine öncülük edecek" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜSSÜ TAM KAPASİTEYE ERİŞTİĞİNDE AYNI ANDA 6 BİN 500 KİŞİNİ ÇALIŞABİLECEĞİ BİR ALAN HALİNE GELECEK"



Yapay zekanın hammaddesi olan büyük verinin (big data) bu üste akademisyenler, girişimciler ve araştırmacılarla paylaşılacağını söyleyen Yıldırım, "Bilim kurulunun onayı ile İstanbul'da toplanan veriler, kişisel verilerin kullanılması kanunu ve güvenlik çerçevesinde anonim halde çalışmalarda kullanılarak yapay zeka merkezi oluşturulacak. Türkiye Teknoloji Üssü tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişini çalışabileceği bir alan haline gelecek. Merkez doğrudan 6 bin 500, dolaylı olarak da 18 bin istihdam oluşturacak. Yıllık 8.5 milyar lira katkıyla Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat hedefine katkı sağlayacak" diye konuştu. Yıldırım, İstanbul için hazırlanan projelerin arasında kurulacak teknoloji destekli merkezlerle ilgili şu bilgileri verdi:



TUZLA BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ



İstanbul 78 milyar dolar ihracat yapıyor. İhracatı yükseltmek için ürünlerin kilogram değerini artırmak gerekiyor. Bugüne kadar kilogram değeri 695 bin dolar olan biyoteknolojik ürün ihraç edildi. Bu vadide, ortalama ihracat değeri 10 bin dolar/kg olacak. 160 şirket ve 500 girişimin yer aldığı vadide antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün ortaya çıkacak. Bu oluşum doğrudan 20 bin, dolaylı yoldan da 30 bin istihdam oluştururken, ekonomiye, yıllık olarak 27 milyar lira katkı sağlayacak.



PENDİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ



Şirket ve girişimcilerin en önemli gider kalemlerinden biri tesis inşasında harcadıkları kaynaklar. Çoğu şirket ya da girişimci bina aşamasında kaynaklarını azalttığı için Ar-Ge'ye yeterince yatırım yapamıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın projesi, şirketler, girişimciler binaya değil Ar-Ge'ye yatırım yapsın diye Pendik'te bir Teknoloji Geliştirme Merkezi kurmak. Bu merkez, İBB mülkiyetindeki araziye kurulacak ve bölümler şirketlere kiraya verilecek. Tesislerin, girdi ve çıktılarına göre konumlandırılarak üretim maliyetlerinde ve lojistik giderlerinde verimliliği artırılacak. Merkezde, bir tesisin çıktısı diğer bir tesis veya tesislerin girdisi olacak. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu sistem doğrudan 20 bin, dolaylı olarak da 30 bin istihdam üretecek. Aynı zamanda ekonomiye yıllık 20 milyar lira katkı yapacak.



GÖKTÜRK TARIMSAL ÜRETİM MERKEZİ



İstanbul tarım bilgisi ve teknolojisini üretme kapasitesi yüksek bir şehir. Şehir tarımından tohum geliştirmeye, topraksız tarımdan dikey tarıma tüm Türkiye'de uygulanabilecek teknik ve yöntemlerin Eyüpsultan Göktürk'te kurulacak Tarımsal Üretim Merkezi'nde doğması hedefleniyor. Bu teknolojilerin Türkiye sathında uygulanmasıyla tarım ihracatı yüzde 50 ve birim tarım alanı verimliliği yüzde 15 artacak."



YENİKAPI'YA KRUVAZİYER LİMANI



Yenikapı'ya bir kruvaziyer limanı kuracaklarını kaydeden Yıldırım, "İstanbul'da turizmi geliştirmek için kruvaziyer limanı gerekli. Yenikapı'da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul'a çekilecek. Limana 8 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaşabilecek. Yenikapı'da yapılması planlanan limanla yıllık cirosu 35 milyar doları bulan küresel kruvaziyer turizmi pastasından aldığı payı yaklaşık 1.5 milyar dolara çıkaracak. İstanbul, Akdeniz bölgesinin önemli kruvaziyer merkezlerinden biri olacak. Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı da 1.2 km'lik alanda modern bir kruvaziyer limanı haline getirilmesiyle yılda 500 bin turisti ağırlayabilecek" diye konuştu. İstanbul'a gelen bir turistin ortalama 650 dolar harcadığının altını çizen Yıldırım,"Fuar için gelen turist ise bin 500 dolar harcıyor. Kongre ve fuar turistini İstanbul'a daha fazla çekmek için atılım hedefliyoruz. Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi'ne dönüştüreceğiz. Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay alma ve İstanbul'da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alan, 60 yeni fuara zemin hazırlayacak. Burada her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Fuarlar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapıyor. 170 milyar dolarlık Türkiye ihracatınınn 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarıyla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9,5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek hedefliyoruz. Pendik Fuar ve Kongre Merkezi ise 45 yeni fuara zemin hazırlayacak. Her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak."



2023 YILINDA İSTANBUL'A 22 MİLYON TURİST HEDEFİ



Binali Yıldırım 2023 yılında İstanbul'da 22 milyon turist rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "İstanbul 2018 yılında 13 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı. Bu haliyle İstanbul Dünya'da en çok yabancı turist ağırlayan 8'nci şehir" dedi. Yıldırım bu sayıyı 2023 yılında 22 milyona çıkarmak için yapılacak çalışmaları şöyle açıkladı:



ATATÜRK HAVALİMANI FUAR VE KONGRE MERKEZİ



İstanbul'a gelen bir turist ortalama 650 dolar harcıyor. Fuar için gelen turist ise 1500 dolar harcıyor. Kongre ve fuar turistini İstanbul'a daha fazla çekmek için atılım hedefleyen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi'ne dönüştürecek. Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay alma ve İstanbul'da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alan, 60 yeni fuara zemin hazırlayacak. Burada her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Fuarlar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapıyor. 170 milyar dolarlık Türkiye ihracatınınn 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarıyla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek hedefleniyor.



PENDİK FUAR VE KONGRE MERKEZİ



Bu fuar ve kongre merkezi de 45 yeni fuara zemin hazırlayacak. Her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak."



"GIDA ÜSLERİ UCUZLUĞU GETİRECEK"



Binali Yıldırım, sebze, meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyac duyduğu malları karşılamak için haller kurulacağı bilgisi verdi. Yıldırım, "Bu hal noktaları Anadolu ve Avrupa yakasında gıda üssü olarak toplanırken; araçların şehir içi trafiğindeki varlığı azaltılacak, böylece trafik yoğunluğu azalacak. Temel olarak ürünlerdeki hijyen ve kalite kontrolü tek noktadan sağlanabilecek. Su anki hal binalarındaki yer sıkıntısı nedeniyle imkan sağlanamayan üreticilere alan açma sorununun da çözülmesi bekleniyor. Üreticilerin doğrudan perakendecilerle buluşmasıyla gıda enflasyonu/fiyatları düşürülmüş olacak. Nakliye araçlarının şehir trafiğinde seyrinin azalmasıyla da trafik rahatlayacak" şeklinde konuştu.



HAYDARPAŞA TASARIM MERKEZİ



Yıldırım, UNESCO'nun tasarım şehri ilan ettiği Istanbul'da Haydarpasa Tasarım Merkezi kuracaklarını da açıklayarak, "Burada "Designed in Istanbul", "Inspired in Istanbul" logolu ürünler üretilip, İstanbul'un tasarım şehri olmasıyla dahil olduğu ticaret ağıyla bu ürünler dünya raflarını süsleyecek. İşte bu sebeple Turkiye'nin tekstili, ayakkabısı, elektronik üretimi, takı ve kuyum ürünleri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ve yerli tasarımcılar tarafından Haydarpaşa Tasarım Merkezi'nde tasarlanacak. Tasarım merkezinin kurulacağı alan Harem'den başlayarak Haydarpaşa Garı'na kadar uzanan Haydarpaşa Limanı ve çevresine kadar olan bölgeyi kapsıyor. Tasarım Merkezi projesi kapsamında, mevcut yapılar dönüştürülerek kültür ve sanat merkezleri, tasarım atölyeleri, konferans salonu, sergi alanı gibi işlevleriyle kente yeniden kazandırılacak. Ayrıca yüzen sahnede konser, gösteri, oyun ve çesitli etkinlikler, kentliye İstanbul boğazı manzarası eşliğinde sunulacak. Proje alanının tarihi ve mimari yapısını yansıtan fakat artık kullanılmayan konteyner, vagon gibi birimler yarı kapalı ve acık mekanlara dönüştürülerek eğitim, üretim, festival gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Böylece açık mekan kullanımı da zenginleştirilecek. Acık alanlar aktivite odakları, sanat ve üretim aksı, ticaret aksı olarak planlanmış ve sanat atölyeleri, el sanatları satış birimleri, alışveriş sokakları, gibi fonksiyonları içeren kentsel aktivite mekanları olarak tasarlanacak" ifadelerini kullandı.



