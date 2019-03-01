'500 bin kişiye istihdamın yolunu açacağız'
34 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "500 bin kişiye iş sağlayacak altyapı için İstanbul'dayım. 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. " dedi.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "500 bin kişiye iş sağlayacak altyapı için İstanbul'dayım. 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. " dedi
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:45
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