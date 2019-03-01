Son Dakika Haberleri: '500 bin kişiye istihdamın yolunu açacağız'

'500 bin kişiye istihdamın yolunu açacağız'

34 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "500 bin kişiye iş sağlayacak altyapı için İstanbul'dayım. 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. " dedi.

'500 bin kişiye istihdamın yolunu açacağız', System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "500 bin kişiye iş sağlayacak altyapı için İstanbul'dayım. 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. " dedi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama

İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:19:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: '500 bin kişiye istihdamın yolunu açacağız'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]