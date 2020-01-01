500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle... - Son Dakika

500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle...

6 saat önce

500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle..., System.String[]

500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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Son Dakika

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