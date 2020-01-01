500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle... - Son Dakika

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500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle...
6 saat önce
500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:48 Kaynak: AA
500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.
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