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500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

03.02.2022 13:38
500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

GAZİANTEP'te tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

GAZİANTEP'te tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, yüzlerini gizleyerek, Alican Bulut'a ait kuyumcu dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri, tabanca kabzası ile vitrin camını kırarak 500 bin lira değerinde altın aldı. Durumu fark eden dükkan sahibi Bulut ise tabanca ile havaya ateş açtı. Paniğe kapılan şüpheliler, dükkanın önünde bekleyen araca binip kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İsmail E. ile ağabeyi Mehmet E. olduğunu belirledi. Plakası sökülen otomobil ile kaçtıkları tespit edilen 2 kardeşten İsmail E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İsmail E. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.


500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
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Kuyumcu, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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