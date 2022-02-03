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500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI - Son Dakika

500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI

03.02.2022 13:59

GAZİANTEP'te tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

GAZİANTEP'te tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, yüzlerini gizleyerek, Alican Bulut'a ait kuyumcu dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri, tabanca kabzası ile vitrin camını kırarak 500 bin lira değerinde altın aldı. Durumu fark eden dükkan sahibi Bulut ise tabanca ile havaya ateş açtı. Paniğe kapılan şüpheliler, dükkanın önünde bekleyen araca binip kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İsmail E. ile ağabeyi Mehmet E. olduğunu belirledi. Plakası sökülen otomobil ile kaçtıkları tespit edilen 2 kardeşten İsmail E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İsmail E. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

SOYGUN KAMERADA

Gaziantep'te 2 kardeşin tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çaldığı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ayrıca iş yeri sahibi Alican Bulut'un da tabancasını çıkarıp soyguncunun peşinden koştuğu görüldü.

500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI
500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI
500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI

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500

Gaziantep, Kuyumcu, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 500 BİN LİRALIK ALTIN ÇALAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI - Son Dakika
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