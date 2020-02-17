500 bin liralık hırsızlığın zanlıları, biri 25 yıllık 3 çalışan çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 500 bin liralık hırsızlığın zanlıları, biri 25 yıllık 3 çalışan çıktı - Son Dakika

500 bin liralık hırsızlığın zanlıları, biri 25 yıllık 3 çalışan çıktı

6 saat önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir inşaat firmasından piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerin, firmanın 25 yıllık çalışanı H.S. ile diğer çalışanlar Ü.Ç. ve E.Ç. olduğu jandarma ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı.

500 bin liralık hırsızlığın zanlıları, biri 25 yıllık 3 çalışan çıktı, System.String[]

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir inşaat firmasından piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerin, firmanın 25 yıllık çalışanı H.S. ile diğer çalışanlar Ü.Ç. ve E.Ç. olduğu jandarma ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri, Bergama'da bulunan bir inşaat firmasından piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan yüksek gerilim kablosu, kaynak makinesi, oksijen tüpleri, yedek parçalar ve sac levhaların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Malzemelerin bulunduğu depoda yer alan güvenlik kameralarının belirli tarihlerde devre dışı bırakıldığını tespit eden ekipler, çevrede bulunan kameraları inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, şirketin 25 yıllık çalışanı H.S. ile diğer çalışanlar Ü.Ç. ve E.Ç.'nin muhtelif zamanlarda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları malzemelerin bir kısmını H.S.'nin çiftlik evinde sakladıklarını, yüksek gerilim kablosunu ise hurdacı İ.K.'ye sattıklarını itiraf etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen H.S., Ü.Ç., E.Ç. ve İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


Jandarma, Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti
CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 500 bin liralık hırsızlığın zanlıları, biri 25 yıllık 3 çalışan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]