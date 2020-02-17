500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı - Son Dakika

500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde bir iş yerinden 500 bin lira değerinde yüksek gerilim kablosu ve çok sayıda ürün çaldığı iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde bir iş yerinden 500 bin lira değerinde yüksek gerilim kablosu ve çok sayıda ürün çaldığı iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinin iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre bir inşaat şirketinin sahibi olan M.K. isimli şahıs, şirketine ait piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan yüksek gerilim kablosu, kaynak makinesi, oksijen tüpleri, makine yedek parçaları ve sac levha çalındığı ihbarı ile jandarmaya müracaat etti. İhbar üzerine Bergama 12. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Kameraları devre dışı bırakmışlar, hırsızlar tanıdık


Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda, inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda güvenlik kamera sistemlerinin farklı zamanlarda devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda 25 yıllık şirket çalışanı olduğu belirlenen H.S. isimli şahıs ile birlikte diğer çalışanlar Ü.Ç ve E.Ç isimli şahısların belirli zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edildi.


Ekipler, yapılan sorgulama sonucunda çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmını H.S isimli şahsın çiftlik evinde buldu. Yüksek gerilim kablosunun ise hurdacılık yapan İ.K isimli şahsa satıldığı ifadesi üzerine, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda H.S., U.Ç., E.Ç. ve İ.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan H.S. isimli şahsın çiftlik evinde ele geçirilen inşaat malzemeleri şirket sahibi M.K'ya teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı
Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:40:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 500 bin lirayı aşkın malzemeleri çalan hırsızlar tanıdık çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]