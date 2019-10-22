500 bin narenciye ürünüyle balina, ejderha ve maymun figürü

Mersin'de 1-3 Kasım'da düzenlenecek 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları kapsamında toplam 100 tonluk 500 bin adet narenciye ürünü kullanılarak ilginç figürler oluşturuluyor.

Bir otelde düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile ile başladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, toplantıda yaptığı konuşmada, narenciyenin Mersin ve Türkiye için çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Su ürünün çok sayıda insana istihdam imkanı sunduğunu, ihracatının da ülke ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Narenciye festivalinin önemine değinen Su, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin narenciye üretiminin 4'te birini 1,2 milyon ton ile il olarak tek başımıza gerçekleştiriyoruz. İhracatın da yüzde 37'sini biz gerçekleştiriyoruz. Narenciye istihdam ve ihracat demek. Festival yapıyoruz. 25 ülkeden 700 civarında konuk misafirimizi ağırlayacağız. Bu aynı zamanda turizm demek. Bunların her biri gidip ülkemizi anlatacak, sosyal medyadan paylaşacak ve bir anda milyonlara ulaşacağız. Narenciye istihdam, iş, para, sağlık, ihracat, turizm demek. Tüm bunlar da bir insanı mutlu eden şeyler. İşiniz, paranız, sağlığınız var ise mutlusunuz demektir. O zaman narenciye mutluluktur. Narenciyenin kıymetini bileceğiz. Uluslararası düzeyde tanıtacağız ve bundan herkesin en yüksek düzeyde istifade etmesini sağlayacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise festivalin Mersin için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Festivalin daha iyi noktalara getirilmesi gerektiğini dile getiren Seçer, "Hiçbir parti ayrımı yapmadan, çok farklı dünya görüşünden insanlar bir ortak amaç uğruna toplandık. Hiçbir dönem görmediğim bir hava sezinliyorum Mersin'de. Biz bunları daim kılacağız. Bu havayı yaratamazsanız bunları yapamazsınız. Bu bir imece. Buraya destek sadece halkın parasını aktarmakla olmaz, bizim buraya gönlümüzü vermemiz lazım. Gönülden sahiplenmek lazım, gelişen kentler böyle gelişiyor, samimi olarak bir araya geliyor." diye konuştu.

Figürler için 500 bin adet narenciye ürünü

Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, festivalde kentin çok yönlü olarak tanıtılacağını dile getirdi.

Festivalde yer alacak figürlerin büyük emekle hazırlandığını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Figürlerimizde gerçek limon, greyfurt ve portakal kullanıyoruz. 30 figürü süslemek için 100 ton ve 500 bin adet narenciye ürünü kullanıyoruz. El emeği, göz nuru. Bu sene yeni figür olarak balina, ejderha, maymun ve denizaltı yapacağız. Bu figürleri süslemek için 10 bin saatlik bir iş gücü süresi var."

Kentte festival kapsamında birçok etkinliğin yapılacağını vurgulayan Özdemir, 25 ülkeden gelen folklor sanatçısının kenti dolaşacaklarını belirtti.

Amaçlarının Mersin'in değerlerini gün yüzüne çıkarmak olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de süsleme aracı olarak kullanılan tek meyve festivalini yapıyoruz. Kavun, şeftali, üzüm festivali var ama bunların hepsi meyve. Biz kuyumcu gibi meyveyle süslenmiş figürler yaratıyoruz. Bu durum Türkiye'de tek. Bunu iyi bilmek lazım. Bu festivalde emek, birliktelik, sanat ve hayal gücü var. Akdeniz'in incisi kentimizin gülen yüzünü herkese göstermek için tüm halkımızı, ailelerini, çocukları, sevdikleriyle birlikte festivalimizin güzelliklerini görmeye, coşkusuna ortak olmaya gönüllerince eğlenmeye davet ediyoruz."

Narenciyeden balina ve ejderha figürü

Programın ardından katılımcılar, festival için süslemelerin oluşturulduğu Yenişehir Fuar Alanı'nı gezdi.

Tarım işçilerinin de yer aldığı 70 kişilik ekip tarafından binlerce limon, portakal ve greyfurt kullanılarak yapılan figürleri incelendi.

Balina, ejderha, maymun, otomobil, motosiklet ve gitar gibi ilginç figürler festival boyunca sergilenecek.

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılımının beklendiği festivalde, 25 ülkeden gösteri grupları yer alacak.

Festivalde ayrıca, narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile, yemek etkinlikleri ve yelken gösterileri de gerçekleştirilecek.