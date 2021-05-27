Bir süredir özel şoför kullanan güzel sunucuyu Markalar Sokağı'ndan almaya gelen şoförünün kullandığı 500 bin TL değerindeki araç dikkatlerden kaçmadı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede Beymen mağazasından alışverişini yapan Esmersoy, mağaza çıkışı gazeteciler tarafından görüntülendi.

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