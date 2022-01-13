Üye Girişi
500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı - Son Dakika

500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı

13.01.2022 12:45
500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde bir evden 500 bin TL değerindeki altın ile bir miktar para çalan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde bir evden 500 bin TL değerindeki altın ile bir miktar para çalan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, altınlar ve  para sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde 30 Aralık'ta bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmada belirlenen şüpheli aracı tespit etmek amacıyla, 25 farklı güvenlik kamerasına ait 75 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Yapılan  operasyonda şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada çalınan altınlar ve 3 bin 600 TL ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin TL olan 5 altın bilezik, 1 tam altın, 6 çeyrek altın, 1,5 metre altın zincir kolye ve kolye ucu ile 2 altın bileklik, 1 çubuk kolye ve para sahibine teslim edildi. Ev sahibi, jandarmanın kısa sürede çalınan altınları bulmasına sevindiklerini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı
500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı
YORUMLAR
500

Türk Lirası, Şırnak, Kırca, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı - Son Dakika


Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi         
12:20
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste kaçak ilaç yardımı yapmışlar Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste kaçak ilaç yardımı yapmışlar         
11:00
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16

Son Dakika Haberleri
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 12:51:26. #1.12#
SON DAKİKA: 500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement