500 bin TL ödülle gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

500 bin TL ödülle gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Van'ın Çatak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Van'ın Çatak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğunu açıkladı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Haziran'da Van'ın Çatak kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar kategorisinde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu ifade edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında oldukları da açıklanmıştı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:43 Kaynak: İHA
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