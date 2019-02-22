Son Dakika Haberleri: 500 Bininci Fiat Egea Banttan İndi

500 Bininci Fiat Egea Banttan İndi

25 dakika önce

CARMEDYA.COM – Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea Ailesi’nin 500.000’inci üyesi üretim bandından indi. Fiat Egea, lansman tarihi 2015’ten bu yana iç pazarda, yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı. Son 3 yılda Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Egea, İtalya’da da kendi segmentinin lideri oldu. Avrupa’nın 7 ülkesinde...The post 500 bininci Fiat Egea banttan indi appeared first on Carmedya.

500 Bininci Fiat Egea Banttan İndi, System.String[]
CARMEDYA.COM - Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea Ailesi'nin 500.000'inci üyesi üretim bandından indi.



Fiat Egea, lansman tarihi 2015'ten bu yana iç pazarda,
yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı. Son 3 yılda Türkiye'nin en
çok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Egea, İtalya'da da kendi
segmentinin lideri oldu. Avrupa'nın 7 ülkesinde ilk 10 içerisinde yer alma
başarısı gösteren ve yüzde 70'i İtalya dışında satılan model ailesi, kısa süre
içerisinde Fiat markasının iki numaralı küresel oyuncusu konumuna ulaştı. Fiat
Egea Ailesi, lansmanından bugüne özel serileri ile yenilenerek farklı müşteri kitlelerinin
ve tarzların mobilite ihtiyaçlarına yönelik, ulaşılabilir çözümler sunmaya
devam etmesiyle de dikkat çekiyor.

The post 500 bininci Fiat Egea banttan indi appeared first on Carmedya.
Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:56 

İtalya, Tofaş, Fiat, Otomobil
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı

14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi Azeri Model Mahbuba Mammadzada, Bekaretini 2 Milyon Sterline Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 500 Bininci Fiat Egea Banttan İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]