500 Bininci Fiat Egea Banttan İndi

CARMEDYA.COM - Tofaş
'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat
Egea Ailesi'nin 500.000'inci üyesi üretim bandından indi.
Fiat Egea, lansman tarihi 2015'ten bu yana iç pazarda,
yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı. Son 3 yılda Türkiye
'nin en
çok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Egea, İtalya
'da da kendi
segmentinin lideri oldu. Avrupa
'nın 7 ülkesinde ilk 10 içerisinde yer alma
başarısı gösteren ve yüzde 70'i İtalya dışında satılan model ailesi, kısa süre
içerisinde Fiat markasının iki numaralı küresel oyuncusu konumuna ulaştı. Fiat
Egea Ailesi, lansmanından bugüne özel serileri ile yenilenerek farklı müşteri kitlelerinin
ve tarzların mobilite ihtiyaçlarına yönelik, ulaşılabilir çözümler sunmaya
devam etmesiyle de dikkat çekiyor.
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