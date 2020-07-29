500 çiftçiye ücretsiz tohum desteği - Son Dakika

Silivri Belediyesi tarafından küçük ve orta ölçekli çiftçilere destek amaçlı üretilen tohumluk arpaların dağıtım töreninde "Bugün bizim bayramımız" diyen çiftçiler, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a tarıma ve çiftçilere olan desteği için teşekkür etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın "Çiftçiye Tohum Desteği Projesi" kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediyeye ait arazilere ekilen 300 dönüm tohumluk arpalar küçük ve orta ölçekli 500 çiftçiye ücretsiz dağıtıldı. Kavaklı Mahalle stadında düzenlenen dağıtım törenine gelerek arpa desteği alan çiftçiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Çiftçi Süleyman Demirsoy, "Belediyemizin bize hibe olarak verdiği tohumları ekip değerlendireceğiz. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. 200 kg arpa ekerse aşağı yukarı 10 dönüm yerden nereden baksan 4 ton 5 ton çıkarır. Belediyemizden Allah razı olsun. Başkanımız sağ olsun, var olsun" dedi.

Destekten faydalanan bir diğer Çiftçi Muharrem Dinçoğlu ise, "Bu Silivri çiftçisi, hayvancısı için hakikatten büyük bir proje. Yani en azından seneye gönül rahatlığıyla sertifikalı tohumumuzu ekeceğiz. Seneye arpamız olacak. Yani devamlılığı olacak. Saman desteğimizi de aldık. Bu sene 50 balya, seneye 100 olur. Belediyemizin çiftçiye tarıma verdiği değer her yerde takdir görüyor. Yani bunlar çiftçiler, hayvancılar için güzel şeyler. Bundan büyük mutluluk olur mu? Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımız bizim arkamızda. Daha önce böyle bir şey görmedik, duymadık. Başkanımız şimdi söz verdi merayı ıslah edeceğiz. Meradan da faydalanacağız seneye. Mutluluktan başka bir şey diyemem ki" dedi.

ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ PROJESİ'NE DESTEK VERENLERE PLAKET VERİLDİ

Törende, Silivri Belediyesi tarafından 500 çiftçiye dağıtılan ve önümüzdeki yıl 10 bin dönüme yakın verim beklenen "Çiftçiye Tohum Desteği Projesi"ne katkı sağlayan paydaşlara plaket verildi. Plaketlerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve törene katılan protokol üyelerinin elinden alan paydaşlar, projeye ilişkin yaptıkları konuşmalarda teşekkürlerini iletti.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı teşekkür ederken, "Değerli Belediye Başkanımızın yapmış olduğu üretime dayalı bu katkıdan dolayı kendilerini takdir ediyorum. İleri ki yıllarda bütün yöneticilerimiz buna katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Biz Ziraat Odası olarak kendilerine her türlü katkıyı sağlamak için hazırız. Tarıma ve çiftçilerimize olan desteği ve katkıları için Belediye Başkanımıza ve projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.