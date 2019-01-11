Son Dakika Haberleri: 500'den Fazla Kenenin Yapıştığı Piton Yılanı Kurtarıldı

500'den Fazla Kenenin Yapıştığı Piton Yılanı Kurtarıldı

1 saat önce

Avustralya'da vücuduna 500'den fazla kene yapışan bir "halı pitonu", yılan yakalayıcıları tarafından kurtarıldı.

500'den Fazla Kenenin Yapıştığı Piton Yılanı Kurtarıldı, System.String[]
Avustralya'da vücuduna 500'den fazla kene yapışan bir "halı pitonu", yılan yakalayıcıları tarafından kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre, Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde bir yüzme havuzunda, hastalandığı ve parazitlerle kaplandığı sanılan bir yılan bulundu.

Yılan, tedavi edilmek üzere vahşi yaşam kliniğine götürüldü.

Yılan yakalayıcısı Tony Harrison, veterinerlerin yılandan 500'den fazla kene çıkardığını belirtti.

"Nike" adı verilen yılanın, keneleri havuzda üzerinden atmaya çalıştığını düşündüğünü ifade eden Harrison, "Yılanın, son derece rahatsız olduğu aşikardı. Başı şişmişti ve üzerinde üreyen keneler tarafından sarılmıştı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Queensland, Avustralya, Kültür Sanat
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