500 dönüm anız alev alev yandı - Son Dakika

500 dönüm anız alev alev yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm buğday anızı ve ağaçlık alan kül oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm buğday anızı ve ağaçlık alan kül oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kavakçeşme Mahallesi kırsalındaki biçilmiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler anızı etkisi altına aldı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Yaklaşık 500 dönüm anızın kül olduğunu ve tarla kenarındaki ağaçların zarar gördüğünü belirten Kavakçeşme Mahallesi Muhtarı Ender Çeşme, yangının kontrol altına alındığını belirtti.


Olaydan önce buğdayların biçildiği ve saman saplarının da bağlandığı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 500 dönüm anız alev alev yandı - Son Dakika
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