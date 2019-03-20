500'e Yakın Öğrencimiz "Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı"na Katıldı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Batman Üniversitesi'nin de organizasyonunda yer aldığı "Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı"Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde büyük bir katılımla başladı.

Ülkemizde farklı bölgelerde de yapılacak bu etkinlik Güneydoğu Bölgesinde ise Batman, Bingöl, Bitlis Eren, Fırat, Mardin Artuklu, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinin katılımıyla Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılış programına T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim ATAY, Dış İşleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan KEÇECİ, Diyarbakır Valisi Hasan Basri GÜZELOĞLU, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut GÜRE, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip GÜL, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın DURMUŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat ERMAN, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN, vali yardımcıları, İl protokolü, Bölge Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip GÜL yaptığı açılış konuşmasında böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Fuarın asıl amacının öğrenciler ile sektör ve firma temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu belirten GÜL, "Bu fuarların amacı bir nevi öğrencilere hizmet etmek, dolayısıyla ülkemize hizmet etmektir. Bu fuarda başta mevcut öğrencilerimiz olmak üzere, mezun öğrencilerimiz ve hatta ortaöğretim öğrencileri de farklı sektörler, firmalar ve kamu kurumlarıyla bir araya gelecek, tanışacak, görüşecek ve bir kariyer basamağı olarak bu fuarı değerlendirecek." dedi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim ATAY da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın, organizasyonu himayelerine alarak gençliğe verdiği önemi gösterdiğini belirterek, " Türkiye'nin her yanına imkanları eşit sağlıyoruz. Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin, şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. Bu ülkede her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın "dedi.

ATAY, kariyer fuarlarını, 8 bölgede 87 üniversitenin katılımıyla düzenlediklerini ifade ederek, fuarın bir ayağının da Diyarbakır'da olmasını önemsediklerini, gençlerin geleceğe dair hayallerini geniş tutup, kariyer hedeflerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek, öğrenciler ve firma temsilcileriyle görüştü.

Aselsan, Havelsan, Dhmi, Çelebi, Thy, Halkbank, Karavil Grup, Dimer, Mina Galvaniz gibi ülkemizde ve bölgemizde kendi segmentlerinde lider konumda olan yüze yakın kamu ve özel sektörden katılımcının iştirak ettiği fuara öğrencilerinde ilgisi büyük oldu. İlk defa bu denli büyük bir kariyer fuarına ev sahipliği yapan Dicle Üniversitesi kendi öğrencilerinden ziyade şehir merkezinden ve çevre ilçelerden gelen binlerce öğrenciyi ağırladı.