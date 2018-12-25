500 engelli öğretmen için atama takvimi açıklandı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 500 engelli öğretmen başvurularının alınması 23 Ocak 2019'da, atamaları da 1 Şubat 2019'da yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca 500 engelli öğretmen başvurularının alınması 23 Ocak 2019'da, atamaları da 1 Şubat 2019'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:43
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