Son Dakika Haberleri: 500 engelli öğretmen için atama takvimi açıklandı

500 engelli öğretmen için atama takvimi açıklandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca 500 engelli öğretmen başvurularının alınması 23 Ocak 2019'da, atamaları da 1 Şubat 2019'da yapılacak.

500 engelli öğretmen için atama takvimi açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca 500 engelli öğretmen başvurularının alınması 23 Ocak 2019'da, atamaları da 1 Şubat 2019'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:43 

Ekonomi
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