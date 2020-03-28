500 farklı bitki türünün sergileneceği BİYOM'da altyapı çalışması tamamlandı - Son Dakika

500 farklı bitki türünün sergileneceği BİYOM'da altyapı çalışması tamamlandı

Rektör Bağ: "Botanik parkta 10 bin 600 metrekarelik alanda 500 bitki türü sergilenecek"

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle yürütülen tohum projesinde soğanlara hiçbir zarar verilmedi"

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, BİYOM uygulama arazisinin, ekili olmayan boş kısmında yapılan altyapı çalışmasının tamamlandığını kaydederek, "Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle yürütülen tohum projesinde soğanlara hiç bir zarar verilmedi. Botanik park ta toplam 10 bin 600 metrekarelik alanda yaklaşık 500 bitki türü sergilenecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde BİYOM tarafından, yerli tohum ve bitki üretim projelerinin yürütüldüğü üretim tarlalarına dozerle müdahale yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Bağ,

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama arazisinin, ekili olmayan boş kısmında hiçbir çalışma yapılmadığını kaydetti. Arazinin üretim yapılmayan bölümünde, atık su tahliye borusu geçirmek için hat şeklinde kazı çalışması yapıldığına değinin Rektör Bağ, ileride yapılması planlanan projeler için söz konusu atık su hattının gerekli olduğunu ifade etti. Rektör Bağ, "Söz konusu arazinin boş, ekilmemiş yerinden, botanik park projemiz ile planladığımız başka projelerimizin pis su tahliye borusunu geçirmek için 80-100 santimetre derinliğinde açılan kanal ve boruyu yerleştirip geri kapattık. O alan hali hazırda her türlü bitkinin ekilip dikilmesine müsait bir vaziyettedir. Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum olmamıştır" dedi

"Doğayla iç içe bir yaşam alanı sunacağız"

Rektör Bağ, farklı türlerden endemik bitkilerin yer alacağı, yürüyüş yolları ve oturma alanları ile de doğayla iç içe bir yaşam alanı sunacak olan PAÜ Botanik Park'ın nisan ayında hizmete açılacağını müjdeledi. Rektör Bağ, PAÜ'nün bitki ve tohum türlerinin korunması, tohum ıslahı ve genetik çalışmalarının yanında yerleşkesi içinde çok sayıda farklı bitki ve ağaç türlerine ev sahipliği yapacağını kaydetti. Bu bağlamda PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi bünyesinde, PAÜ Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi yanında açılacak olan Botanik Park'da farklı türlerden endemik bitki çeşitlerinin de olacağını ifade etti.

"500 bitki türü sergilenecek"

Rektör Bağ, yapımına geçtiğimiz kasım ayında başlanan botanik park projesinde, toplam 10 bin 600 metrekarelik alanda yaklaşık 500 bitki türünün sergileneceğini ifade ederek, Bununla birlikte palmiye adası, kaktüs sukulent bahçesi kaya ve meyve bahçeleri olacak. Soğuk, sıcak ve tropik gibi farklı iklim koşullarında yetişen çeşitli endemik bitki türlerini barındıracak olan 140 metrekarelik bir seranın da bulunduğu botanik bahçemizde ayrıca oturma alanları, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve 40 kişilik bir amfi bulunmaktadır. Dışarıdan gelecek ziyaretçilere de açık olacak parkımıza gelenlere farklı türden ağaçlar, çalılar ve bitkiler ile doğayla iç içe olacakları bir yaşam alanı sunacağız. nisan ayında ziyarete açılacak olan botanik parkımızın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, üniversite yönetimi olarak planladığımız bu botanik parkın şimdiden üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.