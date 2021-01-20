500. gol Jesse Sekidika'dan - Son Dakika

Galatasaray'ın TT Stadyumu'ndaki resmi maçlarda 500. golünü Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika kaydetti.
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların TT Stadyumu'ndaki resmi müsabakalarda attığı 500. gol Jesse Sekidika'nın ayağından geldi. Nijeryalı futbolcu, 90+2. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetmişti.
Bu stattaki resmi karşılaşmalardaki ilk golü 23 ocak 2011 tarihinde Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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