500 Kilo Tnt ile Kapanan Su Kanalını Açtılar

– Rusya'da toprak kayması sonrası kayaların kapattığı su kanalı, 500 kilo TNT kullanılarak açıldı.

– Rusya'da toprak kayması sonrası kayaların kapattığı su kanalı, 500 kilo TNT kullanılarak açıldı.



Rusya'nın Amur bölgesinde bulunan Bureya baraj gölünün üst ve alt kısımlarını birbirine bağlayan kanal, 11 Aralık 2018'de toprak kayması sonrası kayaların birikmesi ile kapanmış; su akışı durmuştu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle mühendis ve askeri kuvvetlerden oluşan 520 kişilik bir ekip, orduya ait helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu askeri ve özel ekipmanlar kullanarak ve 500 kilo TNT ile kontrolü bir şekilde patlamalar gerçekleştirerek, kanaldaki su akışını tekrar sağlamayı başardılar.

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