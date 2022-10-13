500 kiloluk dev köpek balığı ağlara takıldı - Son Dakika
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500 kiloluk dev köpek balığı ağlara takıldı

13.10.2022 15:29

500 kiloluk dev köpek balığı ağlara takıldı Dev köpek balığını gören gözlerine inanamadı Bursa'da balıkçıların ağlarına 5 metre uzunluğunda 500 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı.

500 kiloluk dev köpek balığı ağlara takıldı

Dev köpek balığını gören gözlerine inanamadı

BURSA - Bursa'da balıkçıların ağlarına 5 metre uzunluğunda 500 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı.

Mudanya ilçesi Altıntaş Köyü açıklarında balıkçıların ağına takılan cam göz cinsi köpek balığı takıldı. Dev köpekbalığı görenleri şaşkına uğrattı.

İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi. Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan köpek balığın öldüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 500 kiloluk dev köpek balığı ağlara takıldı - Son Dakika

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