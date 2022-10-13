İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi. Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan köpek balığın öldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 500 kiloluk dev köpek balığı ağlara takıldı - Son Dakika

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