500 kilometre uzaklıktan gelip 3 evi soydular, polisin takibinden kaçamadılar - Son Dakika

Aksaray ve Ankara'dan geldikleri Antalya'da kapısını plastik aparatla açtıkları 3 ayrı evden para, ziynet eşyası ve elektronik malzemeler çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever ve Kızılsaray mahallelerinde 3 ayrı evden hırsızlık olayı meydana geldi. Evlerin kilitli olmayan kapılarını plastik aparat ile açtıkları, kilitli olan kapıları ise sert bir cisimle zorlayarak açtıkları belirlenen hırsızların evlerden para, ziynet eşyası ve elektronik malzeme çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü ve PTS kayıtları incelendi. Hırsızlık olaylarını Antalya'ya Aksaray ve Ankara illerinden 68 plakalı bir araçla gelen 4 kadın ve 1 erkek şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. 17 Kasım tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla E.K., G.D., M.Ş., E.G. ve M.Ş. adlı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada suçta kullandıkları 3 adet tornavida, 1 adet kapı kilit dili düşürmede kullanılan özel plastik aparat, bir müştekiye ait ikametten çalınan madeni paralar, 1 adet altın kolye ucu bulunarak müştekiye teslim edildi. Yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA