500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
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500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı

14.05.2022 14:11

İzmir'de şüphelilerin, satışlardan yüzde 20 komisyon vereceklerini belirttikleri kişilerden ürün bedeli adı altında para göndermeleri talep ederek dolandıkları anlaşıldı. 500 kişiyi toplam 2 milyon lira dolandırdıkları belirlenip, gözaltına alınan 2'si Çin uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'de son dönemde popüler olan bir saadet zinciri modeliyle çalışan dolandırıcılar yakayı İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isterken ele verdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ponzi ve saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. ATM'den şüpheli para çekim işlemleri yapan M.Y., O.Y. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ışığında birlikte hareket ettikleri öğrenilen Çin uyruklu Y.Z. ve H.J. de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanıp, gözaltına alındı.

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GÜNDE EN AZ 100 TL KAZANÇ VAADİ

Şüphelilerin, ponzi ve saadet zinciri benzeri dolandırıcılık amaçlı oluşturulan sisteme dahil edilmesi için, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları reklamlarla ulaşılan kişilere internet sitelerinde ürün satılacağını, üyelik oluşturarak sisteme katılmaları halinde günde en az 100 TL kazanacaklarını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, satışlardan yüzde 20 komisyon vereceklerini de belirttikleri bu kişilerden ürün bedeli adı altında para göndermeleri talep ederek dolandıkları anlaşıldı.

VİDEO BEĞENME GÖREVİ

Dolandırıcıların mağdurlara videolara beğeni yapmak gibi görevler verdiği, bu görevlerin yapılması halinde daha fazla kazanç sağlayacaklarını söylediği de öğrenildi. Sisteme kayıt olan bazı mağdurların, sistemde kazandıkları parayı çekememesi üzerine şikayetçi oldukları aktarıldı. Dolandırıcıların, bu yolla yaklaşık 500 kişiyi mağdur ettikleri, topladıkları toplam 2 milyon lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına çıkarılmasını sağladıkları kaydedildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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Dolandırıcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
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