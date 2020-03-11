500 köpeğe baktığı barınak için yıkım kararı geldi - Son Dakika

BARTIN'da, Sevim Arkan'ın, Okçular köyünde 5 dönüm araziye kurduğu hayvan barınağına, 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilirken, 6 bin 504 lira idari para cezası kesildi.

Bartın'da, Sevim Arkan (49), 2017 yılında çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurarak, çöplükteki hayvanları beslemeye başladı. Daha sonra bu barınaklar Valilik tarafından kaldırıldı. Sevim Arkan da 6 ay önce Bartın merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Okçular köyünde 5 yıllığına 5 dönümlük araziyi kiraladı. Buraya barınaklar yapan Sevim Arkan, yaklaşık 100 tanesi engelli olmak üzere 500'e yakın köpeğin bakımını üstlendi. Hayırseverlerin de yardımıyla Sevim Arkan, köpeklerin bakımını yaparak, iyileşmelerini sağlamaya çalıştı.

YIKIM KARARI ARALIK AYINDA VERİLDİ

Şikayetler üzerine Bartın Valiliği Özel İdare Müdürlüğü, yapılan barınakların İmar Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle geçen yıl Aralık ayının başında yıkım kararı vererek, Sevim Arkan'a 6 bin 504 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, Bartın İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 29'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına göre, 'İzinsiz yardım toplamak' suçundan hakkında 1816 TL idari para cezası kesilerek, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunuldu.

'YERLEŞİM YERİ YOK'

Barınakta köpekleri beslemeye devam eden ve çaresiz kaldığını söyleyen Sevim Arkan, "Ben 6 yıldır Bartın çöplüğünde mağdur durumdaki bütün canları kurtarmaya çalışıyorum. ve ben tek başıma mücadele ediyorum. Yine ben bu canlar için açlık grevi yaptım. Tecavüz edenlere ve öldürenlere karşı para cezasını verilmesini istedim. Çöpte barınak yaptım, orayı şikayet ettiler. Buraya geldim boş bir arsa kiraladım. Burayı da şikayet ettiler" dedi.

?Barınağın bulunduğu alanda yerleşim alanı bulunmadığını ifade eden Arkan şunları söyledi:

"Burada herhangi bir yerleşim yeri yok. Ama bana sürekli para cezası veriliyor. Bu canları istemiyorlar. Burada 500 köpeğimiz var. İnsanlar kendileri gelip görebilir. Bunların ihtiyaçlarını kendim karşılamaya çalışıyorum. Bize şimdi bir yıkım kararı geldi. Ben bu kadar canı nereye götüreyim. Belediyeye gidiyorum, bana yer göstermiyorlar. Biz hayvan öldürmüyoruz. Biz hayvanları yaşatıyoruz. Ben hayvanları yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Lütfen yetkililer bana yardımcı olsun."