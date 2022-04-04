500 lira için öldürdü - Son Dakika
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500 lira için öldürdü

04.04.2022 09:52

Adana'da 500 lira için bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı ile onu azmettirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da 500 lira için bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı ile onu azmettirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Mart günü 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Adıgüzel, kendisine borcu olan Fırat Y. ile mahalledeki kahvehanenin önünde buluştu. Zanlı borcunu ödemeyince ikili tartıştı. Çıkan kavgada zanlı, belinden çıkarttığı tabancayı Adıgüzel'e doğrultup peş peşe ateşledi. Kasık ve karın bölgesine 4 kurşun isabet eden Adıgüzel kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Fırat Y.'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Operasyon düzenlenen evde polisin geldiğini gören zanlı, cinayette kullandığı tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Polisin etkisiz hale getirdiği zanlı, gözaltına alındı. Bu arada cinayeti azmettirdiği değerlendirilen zanlının mahalleden tanıdığı Seyfettin A. da yakalandı. Seyfettin A.'nın daha önceden borcu olduğu Adıgüzel tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.

Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat Y. ifadesinde, "Özgür'e 500 lira borcum vardı. Veremeyince bana küfretti. Çıkan kavgada tabancayla vurdum" dediği öne sürüldü. Seyfettin A.'nın ise cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

500 lira için öldürdü
500 lira için öldürdü
500 lira için öldürdü

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Kaynak: İHA

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