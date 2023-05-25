500 liralık çaydanlıklar 50 liraya düşünce izdihamın önüne geçemediler! İndirim haberini önceden öğrenen halk, kepenkler açılır açılmaz hücum etti - Son Dakika
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500 liralık çaydanlıklar 50 liraya düşünce izdihamın önüne geçemediler! İndirim haberini önceden öğrenen halk, kepenkler açılır açılmaz hücum etti

25.05.2023 16:07

Esenyurt'ta yaşanan olayda bir züccaciye mağazasında gerçekleşen fiyat indirimi, izdihama neden oldu. İndirimle birlikte 500 liralık çaydanlıkları 50 liraya, 300 liralık bardak takımlarını 50 liraya düştü. Kepenklerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar mağazaya hücum etti.

Esenyurt'ta bir züccaciye ürünleri mağazası, açılışında fiyat indirimi yaptı. İndirimli fiyattan alışveriş yapmak isteyenler saatler önce mağaza önünde beklemeye başladı.

İZDİHAM ÇIKTI

Sosyal medya hesaplarından günler öncesinden indirim duyurusu yapan mağaza kapılarını açar açmaz müşteriler içeri girmek için izdiham oluşturdu.

Esenyurt'ta indirim izdihamı! Saatler öncesinden yerlerini aldılar, kepenk açılınca hücum ettiler

500 LİRALIK ÇAYDANLIK 50 LİRAYA DÜŞTÜ

Mağazada 500 liralık çaydanlıkları 50 liraya, 300 liralık bardak takımlarını 50 liraya, tencere setlerini 200 liraya almak isteyen müşterilere görevliler tarafından uyarı yapıldı. Kapıların açılmasıyla içeri giren çoğunluğu kadınlardan oluşan müşteriler mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu.

Esenyurt'ta indirim izdihamı! Saatler öncesinden yerlerini aldılar, kepenk açılınca hücum ettiler
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Onur Dursun: Değişim şart yoksa bunlar daha iyi günlerimiz. Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 500 liralık çaydanlıklar 50 liraya düşünce izdihamın önüne geçemediler! İndirim haberini önceden öğrenen halk, kepenkler açılır açılmaz hücum etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 500 liralık çaydanlıklar 50 liraya düşünce izdihamın önüne geçemediler! İndirim haberini önceden öğrenen halk, kepenkler açılır açılmaz hücum etti - Son Dakika
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