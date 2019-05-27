Son Dakika Haberleri: 500 maden sahası ihale edilecek

500 maden sahası ihale edilecek

12 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 500 maden sahası ihale edilecek.

500 maden sahası ihale edilecek, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 500 maden sahası ihale edilecek.
Konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri gibi bilgiler, Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süre ile erişime açık tutulacak.
Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:59 Kaynak: AA
Maden, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 31 Mayıs'ta Yapılacak Fenerbahçe'den KAP'a UEFA Açıklaması Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 1 Askerimiz Şehit Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 09:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 500 maden sahası ihale edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]