Son Dakika Haberleri: 500 metre uzunluğunda 6 bölmeli mağara ele geçirildi
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500 metre uzunluğunda 6 bölmeli mağara ele geçirildi

49 dakika önce

- Hakurk'a "Pençe Harekatı" Milli ATAK taarruz helikopterlerinin hedefleribaşarıyla vurması 500 metre uzunluğundaki mağaradan detaylar Mağarada ele geçirilen yaşam malzemelerinden detaylar HAKURK - Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde...

- Hakurk'a "Pençe Harekatı"
Milli ATAK taarruz helikopterlerinin hedefleribaşarıyla vurması
500 metre uzunluğundaki mağaradan detaylar
Mağarada ele geçirilen yaşam malzemelerinden detaylar HAKURK - Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirilmiştir.
500 metre uzunluğunda 6 bölmeli mağara ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Irak, Hakurk, Güncel
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