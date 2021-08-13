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500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti - Son Dakika

500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti

13.08.2021 16:56

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde göçük ve yarıklar oluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana bölgenin farklı mahallelerinde ortaya çıkan göçükler, bu kez Kırkgöz Mahallesi'nde oluştu. Vatandaşlar, sabah uyandıklarında gördükleri 60 santimetre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda olan yarık sebebiyle tedirgin oldu. AFAD ekipleri tarafından durumla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırkgöz'de sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, yaklaşık 60 santimetre genişliğindeki ve 500 metre uzunluğundaki göçük ve yarıklarla karşılaştı. Tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yarığın büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekiplerince göçük ve yarıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

500 metre uzunluğundaki dev yarık mahallede yaşayanları tedirgin etti

"28 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Mahallede yaşayan Emin Duymuş, yarıklara karşı önlem alınmasını isteyerek, "28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim. Gerekli yerlere bildirildi, tutanaklar tutuldu. Buraların kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.

500 metre uzunluğundaki dev yarık mahallede yaşayanları tedirgin etti

DAHA ÖNCE DE BÖLGEDE YARIKLAR OLUŞMUŞTU

Bolvadin'in Şıhlar, Akçeşme ve Konak mahallelerinde geçen yıl da yarıklar oluşmuştu. Mayıs ayında ise Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazileriyle, yine Kırkgöz Mahallesi yolunda çukur oluşmuştu.

500 metre uzunluğundaki dev yarık mahallede yaşayanları tedirgin etti
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti

Karahisar, Polis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • fatih kara : vahşi sulama dedikleri sulama yapılıyor, bolvadin ovasında yüzlerce kaçak su kuyusu var, denetim sıfır, çok yakında göçükler oluşacak ,içecek su bile bulamayacağız bu gidişle Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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