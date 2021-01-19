500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı - Son Dakika

500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı

19.01.2021 14:03

- 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı Pamukkale Belediyesi, seçim öncesi vaat verdiği mahalle konağı projesinin inşaatında sona yaklaştı Pamukkale Belediyesi, Yukarışamlı'da yaşayan vatandaşların yapılmasını istediği mahalle konağı projesinde sona yaklaştı.

- 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı

Pamukkale Belediyesi, seçim öncesi vaat verdiği mahalle konağı projesinin inşaatında sona yaklaştı

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, Yukarışamlı'da yaşayan vatandaşların yapılmasını istediği mahalle konağı projesinde sona yaklaştı. Kısa sürede hizmete gireceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yukarışamlılı hemşehrilerimizin istediği Mahalle Konağı'nı bitirmek üzereyiz" dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçede merkez mahallelerle kırsal mahalleler arasında ayrım gözetmeksizin rutin hizmetlerini sürdürürken, her mahalleye birbirinden farklı ve özel projelerle gönüllere dokunmaya devam ediyor. Halkın taleplerini yerinde dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'den Yukarışamlı'da yaşayan vatandaşlar Mahalle Konağı talebinde bulunmuştu. Başkan Örki konuyla ilgili çalışmalar yaparak, seçim öncesi vaatleri arasında bulunan mahalle konakları projesinin ilkini Yukarışamlı'da hayata geçirdi. Toplam 500 metrekarelik alanda 120 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı olarak planlanan Yukarışamlı Mahalle Konağı'nın inşası devam ediyor. İçerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık odası, sağlık odası, tuvaletler ve mutfak olacak mahalle konağının bahçe düzenlemesi de Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Yukarışamlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin mahalleleri için gereken çalışmaları yaptığını söyleyerek "Mahallemizde mahalle konağı ihtiyacımız vardı. Başkanımız bu konuda vatandaşlarımızı kırmadı ve hemen inşaata başladı. Yukarışamlı halkı adına, Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyorum" dedi.

"Önünde çok güzel mesire alanı olacak"

Yukarışamlı Mahallesi'nde inşasında sona yaklaşılan mahalle konağının yapım aşamasında mahalleye giderek incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yukarışamlı, üreten, alnının teriyle kazanan, ülkemizin tarımına, ülkemizin hayvancılığına katkıda bulunan özel bir mahalle. Bu mahalle konağı vasıtasıyla doktorumuz artık daha hijyenik, daha güzel ortamlarda vatandaşımıza sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Aynı zamanda muhtarımız da görevini bu konağımız içerisinde yapacak. Bunun yanında tabi ki hanım kardeşlerimizin çeşitli kursları alabilecekleri ve toplantılarını yapabilecekleri, çocuklarımıza farklı eğitimlerin düzenlenebileceği toplantı alanımızda mevcut. Mahalle konağımız 500 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Yaklaşık 120 metrekare civarında kapalı alanı olacak. Önünde çok güzel mesire alanı olacak. Hatta arzu edilirse yaz mevsiminde kullanılmak üzere açık hava sineması olarak da kullanılabilecek alanı mahallemize kazandırmış olacağız. Bu mahalle konağı vasıtasıyla, birlik ve beraberlik duygusunun, mahalle kültürünün daha da artırılmasını hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı
500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı
500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı
500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı

Avni Örki, Pamukkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti Türkiye'de 274 milyon metreküplük doğal gaz kullanımı ile tüm zamanların rekoru kırıldı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza böyle görüntülendi Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı         
13:48
Hint ilaç şirketi Bharat Biotech: Hamileler ve alerjisi olanlar Hint ilaç şirketi Bharat Biotech: Hamileler ve alerjisi olanlar "Covaxin" Kovid-19 aşısı yaptırmasın         
13:01
Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti         
12:57
Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı         
12:29
Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı         
12:17
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak         
10:39
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 14:35:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei