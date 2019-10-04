500 milyar dolarlık mücevher pazarı İstanbul'da toplanıyor
42 dakika önce
Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle "8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı"nı 9-12 Ekim'de İstanbul'da ilk kez düzenlemeye hazırlanıyor.
Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle "8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı"nı 9-12 Ekim'de İstanbul'da ilk kez düzenlemeye hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:56
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