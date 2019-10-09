Son Dakika Haberleri: 500 milyar dolarlık mücevher pazarının yöneticileri, İstanbul’da buluştu
Son Dakika Ekonomi 500 milyar dolarlık mücevher pazarının yöneticileri, İstanbul’da buluştu

500 milyar dolarlık mücevher pazarının yöneticileri, İstanbul’da buluştu

1 saat önce

Mücevher dünyasının G20'si orak kabul edilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bu yıl sekizincisini düzenleyeceği Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'nı ilk kez İstanbul'da gerçekleştiriyor.

500 milyar dolarlık mücevher pazarının yöneticileri, İstanbul’da buluştu, System.String[]

Mücevher dünyasının G20'si orak kabul edilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bu yıl sekizincisini düzenleyeceği Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'nı ilk kez İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Güneydoğu Asya, Değerli Taş, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:51 
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