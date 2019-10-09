500 milyar dolarlık mücevher pazarının yöneticileri, İstanbul’da buluştu

Mücevher dünyasının G20'si orak kabul edilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bu yıl sekizincisini düzenleyeceği Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'nı ilk kez İstanbul'da gerçekleştiriyor.