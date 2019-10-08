Son Dakika Haberleri: 500 milyon dolarlık kağıt fabrikası için start verildi
Son Dakika Ekonomi 500 milyon dolarlık kağıt fabrikası için start verildi

500 milyon dolarlık kağıt fabrikası için start verildi

1 saat önce

Kağıt ve ambalajda Avrupa'nın en büyük üç kuruluşundan biri olan Eren Holding, bu alanda 500 milyon dolarlık yeni bir fabrika kurmak için harekete geçti.

500 milyon dolarlık kağıt fabrikası için start verildi, System.String[]

Kağıt ve ambalajda Avrupa'nın en büyük üç kuruluşundan biri olan Eren Holding, bu alanda 500 milyon dolarlık yeni bir fabrika kurmak için harekete geçti. Eren, İzmit ve Romanya'da da ambalaj fabrikası kuracak.

Romanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:56 
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