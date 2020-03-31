500 milyon fidan üretildi 97 milyon dolarlık döviz geliri - Son Dakika
Son Dakika Güncel 500 milyon fidan üretildi 97 milyon dolarlık döviz geliri - Son Dakika

500 milyon fidan üretildi 97 milyon dolarlık döviz geliri

30 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılında özel sektörle birlikte 854 farklı türde, 500 milyon adet orman ağacı, dış mekan süs bitkisi ve meyve fidanı üreterek, 50 milyon adedini yurtdışına ihraç etti.

500 milyon fidan üretildi 97 milyon dolarlık döviz geliri, System.String[]

Türkiye'nin bir çok bitki ve meyve türünün anavatanı olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Ülkemiz meyvecilik ve fidan yetiştiriciliği konusunda iklim ve ekolojik koşullar bakımından önemli avantajlara sahip bulunuyor. Bu kapsamda 2019 yılında ülkemizde ceviz, badem başta olmak üzere 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı" diye konuştu.

97 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ GELİRİ

Üretilen meyve ve orman ağacı fidanlarından ülkemiz vatandaşlarınca bahçe tesisi ve çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere 11 milyon adedi bedelsiz verilerek 31 Milyon TL'lik katkı sağlandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Üretimi yapılan fidanların 50 milyonunu yurtdışına ihraç ettik. Yapılan ihracattan 97 milyon dolar döviz geliri elde edildi"açıklamasını yaptı.

2002 yılına göre yaklaşık 5 kat artırılan ihracatın 2019 yılındaağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetleri olmakla üzere 55 ülkeye yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli "İhracata en fazla konu olan türler ise; servi türleri, ıhlamur, ardıç, süs eriği, süs elması, ceviz, elma, zeytin, badem ve kirazdır" dedi.

TÜRKİYE FİDANCILIK SEKTÖRÜNDE NET İHRACATÇI

Ülkemiz fidancılık sektöründe net ihracatçı konumunda olduğunu, gelinen bu noktada kazanılan ihracat ivmesinin artarak sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli "Gerek AB normları gerekse ihracat yaptığımız ülkelerin talepleri doğrultusunda ismine doğru, güvenilir, hastalık ve zararlılardan ari fidan üretimi ile ilgili mevzuat çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ihraç edilen fidanların 2019 yılından itibaren,ülkemizde hastalık ve zararlılar yönünden kontrolleri yapılıp sertifikalandırılmış olma zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle kalitesiz fidanların yurtdışına satışı yasaklanarak mevcut pazar payının kaybedilme riski önlenmiştir" diyerek sözlerini tamamladı.?

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:23 Kaynak: Bültenler

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