500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de

Ankara'da cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla 500 anaokulu öğrencisi, aileleri ve öğretmenleriyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.

Yenimahalle Dr. Ufuk Ege Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Anıtkabir'e geldi. Aslanlı yoldan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakan minikler, daha sonra aileleri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun müdürü Sabriye Altınel, gazetecilere açıklamasında, öğretmenlerinin önerisiyle yola çıkarak, cumhuriyetin kuruluşunu farklı şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda "Beş yüz öğrenci ve 500 karanfil" diyerek yola çıktıklarını belirten Altınel, "Bugünün küçüğü yarının büyüğü, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla 'Cumhuriyetimizin bekçisiyiz' sloganıyla buradayız." diye konuştu.