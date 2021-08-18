500 pehlivandan Denizli'ye çıkarma

Denizli bu hafta sonu pehlivanların çıkarmasına sahne olacak. Pamukkale yağlı güreşleri için gelecek 500 pehlivanın kıyasıya mücadelesi ücretsiz olarak izlenebilecek.

Denizli, tarihinde ilk kez şehir merkezinde yapılacak olan yağlı pehlivan güreşlerine ev sahipliği yapacak. Bu hafta sonunda Pamukkale Yağlı Güreşleri Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy gösteren ve altın kemer alma başarısını elde eden başpehlivanlarla birlikte toplam 500 pehlivan Denizli'de olacak. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı gibi başpehlivanlar, Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olmak için mücadele verecek. 38 başpehlivan ile birlikte diğer kategorilerde toplam 500 pehlivan Pamukkale er meydanında ter dökecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu özel organizasyon için her türlü hazırlığın eksiksiz bir şekilde yapıldığını ifade ederek, "Bu tarihi etkinlik Denizli'miz için ilk olacak. Denizlili güreş severler ücretsiz olarak yağlı güreşlerin önemli isimlerini izleme imkanına sahip olacak. Bu büyük mücadeleleri canlı olarak izlemek isteyen tüm Denizlili vatandaşlarımızı hafta sonunda Denizli Atatürk Stadı'na bekliyorum. Gelin hep birlikte tarihe tanıklık edelim" dedi. - DENİZLİ