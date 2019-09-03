500 polisle bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)
34 dakika önce
23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 1 kilo 615 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 13 ecstasy hap, satışa hazır paketlenmiş bir miktar bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirilirken, 23...
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:05 Kaynak: DHA
23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 1 kilo 615 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 13 ecstasy hap, satışa hazır paketlenmiş bir miktar bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Mehmet İNAN/BURSA,
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