500 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

BURSA ve İstanbul'da toplam 500 polisin katılımıyla 20 ayrı adrese dün eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kilo 615 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si dün, 16'sı da bugün adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İstanbul'da belirlenen 20 adrese dün sabah 500 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 615 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 13 uyuşturcu hap ecstasy, satışa hazır paketlenmiş bir miktar bonzai ile 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 23 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si dün adliyeye sevk edilirken, 16 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.