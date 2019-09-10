Son Dakika Haberleri: 500 polisle torbacılara şafak baskını
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500 polisle torbacılara şafak baskını

2 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 38 zanlının yakalanması için şafak vakti özel harekat polislerinin de katımıyla adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 38 zanlının yakalanması için şafak vakti özel harekat polislerinin de katımıyla adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında torbacı diye tabir edilen 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Aralarında özel harekatın da olduğu 500 polisle eş zamanlı olarak belirlenen 38 adrese girildi. Özel harekat polisinin koç başlarıyla kapıları kırıp girdiği evdeki zanlılar, tek tek gözaltına alındı. Zanlılar, daha sonra adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan çok sayıda zanlı, emniyete götürülürken, zanlıların adreslerinde aramalar devam ediyor.

(İHA)

500 polisle torbacılara şafak baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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