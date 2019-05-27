500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "500 adet maden sahasının ihale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "500 adet maden sahasının ihale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk ihale 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:43
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