500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "500 adet maden sahasının ihale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk ihale 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.

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