Son Dakika Haberleri: 500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da

500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da

2 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "500 adet maden sahasının ihale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "500 adet maden sahasının ihale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk ihale 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:43 
Ekonomi
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