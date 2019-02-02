Son Dakika Haberleri: 500 TL'ye İstanbul'dan Edirne'ye Götürdüğü Kaçaklar Yakalandı

500 TL'ye İstanbul'dan Edirne'ye Götürdüğü Kaçaklar Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski İlçesinde 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

500 TL'ye İstanbul'dan Edirne'ye Götürdüğü Kaçaklar Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nin Babaeski İlçesinde 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayda kullanılan aracın sürücüsünün alınan ifadesinde kaçak göçmenleri 500 TL'ye İstanbul'dan Edirne'ye götürdüğünü söyledi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karacaoğlan köyün TEM otoyolu üzeri Edirne istikametinde park halinde olan şüpheli bir aracın olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada U.D. isimli şahsın hakimiyetindeki şüpheli araç içerisinde 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

6 ay önce Türkiye'ye giriş yapmışlar

Jandarma ekipleri tarafından yabancı şahıslarla yapılan görüşmede 3 yabancı uyruklu şahıs yasal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını, diğer 9 yabancı uyruklu şahıs ise Van ili üzerinden 6 ay kadar önce Türkiye'ye giriş yaptıklarını söylediler.

Bot ve kürekler ele geçirildi

Jandarma ekiplerince U.D. isimli şahsın aracında yapılan detaylı aramada ise 1 adet şişme bot, 1 adet hava pompası ve 2 adet bota ait kürekler ele geçirildi. Bunun üzerine olayda kullanılan araca el koyma maksadıyla Yediemin otoparkına teslim edildi.

500 TL'ye İstanbul'dan Edirne'ye götürüyordu

Sürücü U.D.'nin alınan ifadesinde yabancı uyruklu şahısları İstanbul Aksaray'dan 500 TL karşılığında Edirne götürmek için araca aldığını ve araçta bulunan şüpheli A.E.A.'nın kendisine kılavuzluk yaptığını söyledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli U.D. ve A.E.A. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar ise yasal işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Kırklareli, Edirne, İstanbul, 3. Sayfa
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