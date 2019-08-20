Son Dakika Haberleri: 500 yaşındaki "İnka kızı" mumyası Bolivya'ya geri gönderildi
Son Dakika Güncel Haber

500 yaşındaki "İnka kızı" mumyası Bolivya'ya geri gönderildi

40 dakika önce

LA ABD'deki Michigan Devlet Üniversitesine 129 yıl önce bağışlanan 500 yıllık "İnka kızı" mumyası, Bolivya'ya geri gönderildi.

500 yaşındaki
LA ABD'deki Michigan Devlet Üniversitesine 129 yıl önce bağışlanan 500 yıllık "İnka kızı" mumyası, Bolivya'ya geri gönderildi.
Bolivya Kültür Bakanı Wilma Alanoca, yaptığı açıklamada, son yıllarda hükümetin yasa dışı yollardan kaçırılan çok sayıda arkeolojik eseri geri getirdiğini belirterek, "İlk defa İnka döneminden bir mumya geri getirildi." dedi.
Michigan Devlet Üniversitesinden emekli antropoloji profesörü William A. Lovis, mumyaya "Prenses" adının verildiğini ancak onun gerçekten prenses olup olmadığını bilmediklerini kaydetti.
Lovis, mumyanın yanında bulunan sandalet, küçük kil kavanoz ve çeşitli bitkilerin kutsal bir öneme sahip olabileceğinin altını çizdi.
İnka kızının, 15. yüzyılın ikinci yarısında mumyalandığı belirtiliyor.
İki hafta önce başkent La Paz'a geri gönderilen mumya üzerinde, kasımda Bolivyalı akademisyenler ve yabancı uzmanlar tarafından yeni bir çalışma yapılması bekleniyor.
Mumyanın kalıntıları La Paz'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde tutuluyor.
Uzmanlar, İnka kızının öldüğünde 8 yaşında olduğunu, Lama ve Alpaka ipliklerinden yapılı bir elbiseyle gömüldüğünü değerlendiriyor.
İnka medeniyetinin son yıllarında La Paz yakınlarındaki And Dağları'ndan geldiği bilinen mumyanın çok iyi korunduğu ifade ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum
Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 00:28:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 500 yaşındaki "İnka kızı" mumyası Bolivya'ya geri gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]