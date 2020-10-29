500 yazarlı 'Anı Defteri' kitap haline getirildi - Son Dakika

9'uncu sınıf öğrencisi Arda Kalaycı, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını evde kutladıkları için 'Anı Defteri' projesini geliştirmişti. Kalaycı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında ise 'Anı Defterini' kitap haline getirip, dijital olarak yayınladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ulusal ve uluslararası bayram kısıtlı olarak kutlanıyor. 9'uncu sınıf öğrencisi Arda Kalaycı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında kendi geliştirdiği 'Anı Defteri' projesinde, 7'den 70'e herkesin 23 Nisan mesajına yer verdi. Kalaycı, proje kapsamında yazıları kitap haline getirerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dijital olarak yayınladı.

"KİTABIMIZI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA YAYINLAMAYI TERCİH ETTİK"

Mektebim Koleji 9'uncu sınıf öğrencisi olan Arda Kalaycı, "benimicin23nisan.com adlı bir proje başlatmıştım. 23 Nisan'ı birbirimize sarılarak kutlayamadığımız için internet üzerinden kutlamayı tercih ettik. Proje kapsamınsa siteye 500'den fazla yazı geldi. Bizlerde bu yazıları bir kitap haline getirdik. Şu an internet üzerinden benimicin23nisan.com adresine girerek herkes yazıları görebilir. Bizler kitabı özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda yayınlamayı tercih ettik. Bu tarihte yayınlamak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" dedi.

"KİTABIMIZDA 500 YAZAR VAR"

"Her kitabın bir yazarı olurken, bizim kitabımızda 500 yazar var" diyen Kalaycı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Projeyi öncelikle sosyal medya hesaplarımdan duyurdum. Günler içerisinde siteye gelen yazılar artmaya başladı. Normalde her kitabın bir yazarı olurken, bizim kitabımızda 500 yazar var. Aynı zamanda yazıların anlam ve önemi bizler için çok kıymetli. Kitabımızı pandemi dolasıyla dijital olarak yayınladık. Pandemi sonrası kitabımızı basılı olarak herkesle buluşturacağız. Yaklaşık 1 ay sonra sitemiz tekrar yazıma açılacak. Aynı zamanda benimicin23nisan.com projesinde başta Servet Özkök olmak üzere Mektebim Kolejine teşekkür ederim."