Son Dakika Haberleri: 500 Yıllık 'Develi Cıvıklısı', İlk Günkü Özelliğini Koruyor

500 Yıllık 'Develi Cıvıklısı', İlk Günkü Özelliğini Koruyor

53 dakika önce

Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/DEVELİ(Kayseri), DHA)- KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Develi ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi 'Develi Cıvıklısı', ilk günden bu yana aynı lezzeti ve özelliğini korumaya devam ediyor.

500 Yıllık 'Develi Cıvıklısı', İlk Günkü Özelliğini Koruyor, System.String[]
Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/DEVELİ(Kayseri), DHA)- KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Develi ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi 'Develi Cıvıklısı', ilk günden bu yana aynı lezzeti ve özelliğini korumaya devam ediyor. 

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2008 yılında alınan 'coğrafi işaret tescil belgesi' ile yapımı sürdürülen 'Develi Cıvıklısı', parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle 'cıvıtılması' ile yapılıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle tamamlanan 'Develi Cıvıklısı', yıllardır bölgede en çok tercih edilen tatlar arasında olması özelliğini koruyor. Yavuz Sultan Selim döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.

'Develi Cıvıklısı' ustası Ahmet Tokluoğlu, 32 yıldır bu işle uğraştığını söyleyerek, "Develi'ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Türkiye genelinde Develi'ye ait olan bu lezzet Develi Belediyesi'nce patenti alınarak tescillenmiştir" dedi.

'KAYSERİ, NEVŞEHİR, NİĞDE, ADANA'DAN MİSAFİRLERİMİZ GELİR'

'Develi Cıvıklısı'nın hamurun ekşisi, etin bayatı ve malzemenin eskisini kabul etmediğini söyleyen Tokluoğlu, şöyle konuştu: "Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklı'nın eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra domatesimizi ve biberimizi doğrarız, harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. 45 dakikada pişirilemeyen eti biz 5 dakikada pişiriyoruz. Develi'de 28 tane cıvıklı salonu var. İlginin nasıl olduğunu siz düşünün. Kayseri, Nevşehir, Niğde veya Adana'dan misafirlerimiz gelir." 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:35 Kaynak: DHA

DHA, Kayseri, Erciyes, Develi, Güncel
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