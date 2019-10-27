Son Dakika Haberleri: 500 yıllık efsaneden yola çıkıp 650 rakımda kayık yaptılar
Son Dakika Kültür Sanat 500 yıllık efsaneden yola çıkıp 650 rakımda kayık yaptılar

500 yıllık efsaneden yola çıkıp 650 rakımda kayık yaptılar

26 dakika önce

500 yıllık efsaneden yola çıkıp 650 rakımda kayık yaptılar Giresun'da denizden 650 rakımlı köyde bir efsaneden yola çıkılarak yapılan kayık ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyorGİRESUN - Giresun'da denizden 650 rakımlı köyde bir efsaneden yola çıkılarak yapılan kayık ziyaretçilerin büyük...

500 yıllık efsaneden yola çıkıp 650 rakımda kayık yaptılar

Giresun'da denizden 650 rakımlı köyde bir efsaneden yola çıkılarak yapılan kayık ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor

GİRESUN - Giresun'da denizden 650 rakımlı köyde bir efsaneden yola çıkılarak yapılan kayık ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Giresun'un Sultaniye köyünde deniz seviyesinden 650 metre yükseklikte sergilenen kayık ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Denizden uzak kayığı ilginç kılan ise yöre halkının yayla olarak kullandığı Melikli Obasına yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanarak yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları efsanesi oldu. Bu efsaneden yola çıkan Batlama Platformu Başkanı İbrahim İlyasoğlu'da 650 rakımlı köyde yaptıkları kayığı efsanelere konu olan diğer unsurlarla sergiliyor.

Batlama Platformu Başkanı İbrahim İlyasoğlu, "Şu anda Sultaniye Köyü sınırları içinde 650 rakamlı mahallede bulunuyoruz. Burası Çal Dağ zirvenin tam eteği. 500 yıllık efsaneye göre yukarıdan deniz geliyor diye yuvarlanan kayıkların fosilleri burada bulundu. Biz burada bulunan kayıkların fosillerine uygun atölyemizde imal ettik. Yine 500 yıllık efsaneye göre değirmen taşı efsanesi uygun değirmen taşımızda buradan aslına uygun olarak bulunuyor. Yine 500 yıllık efsanemize göre yaylalar davalık olmuş. Karaali Köyü ile Melikli köylüler arasında yayla konusunda anlaşmazlık çıkmış. Bunun üzerine hakime gidilmiş. Hakim, her ki köyden de yağlaşlar yapılmasını, kazanlarla beraber Çal Dağ zirveye getirilmesini ve en erken kim gelirse bu yaylanın onun olacağını söylemiş. Karaali Köyü yağlaşı hazırlamışlar en hızlı gençlerin eline vermiş koşarak Çal Dağı'na çıkmaya çalışmışlar. Melikli Köylüleri ise hazırlanan yağlaşı sıra sıra dizilmişler elden ele vererek bir anda yukarıya çıkarmışlar ve davayı kazanıp bugün oradaki bütün ovalar Melikli üzerine aittir ve Melikli Obası olarak bilinir. Bununla birlikte köyümüzde 350 yıllık kütükten evimiz turizme kazandırmak adına restorasyonlu kendi imkanlarımızla yaptık. Sonra içinde tarihte kullanılan eski eşyalarınızı kendi imkanlarımızla köylerimizden dışarıdan hediyelerle beraber zenginleştirdi" dedi.

500 yıllık efsaneden yola çıkıp 650 rakımda kayık yaptılar

Giresun, Karaali, Çal, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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